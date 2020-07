¿En verdad se irá? La verdad tras la decisión de Messi de no renovar con el Barcelona

El argentino tomó la decisión más temida por los hinchas culés... ¿va en serio la amenaza de dejar al Barça?

La noticia más temida, pero extrañamente también más esperada por la afición barcelonista, llegó: Leo Messi se hartó tanto de la ineptitud de la directiva que decidió poner pausa a las negociaciones de la renovación de su contrato que vence en junio de 2021.

– El 2020 ya no me puede sorprender más.

– Julio: Messi se va del Barça 😐🤯 pic.twitter.com/CKMgMsZ9Eh — Don Futbol (@DonFutboI) July 3, 2020

Messi está harto. La presidencia de Josep María Bartomeu no ha podido armarle un proyecto ganador alrededor y se ha cansado de pedirlo, incluso públicamente. La gota que derramó el vaso fue el despido de Ernesto Valverde; aunque luce lejano, esa decisión sigue siendo la que tiene furioso a Leo, claro, combinada con la contratación de un cuerpo técnico que no ha estado a la altura y con el que Leo simplemente no se siente identificado.

La contratación de Griezmann en lugar de la de su amigo Neymar en el verano pasado también hizo mucho ruido en la relación de Messi con la presidencia, ni qué hablar del pleito público con Eric Abidal y luego su postura en redes quejándose de que la directiva no reconocía que el equipo estaba dispuesto a bajarse el sueldo.

Es un hecho: si Bartomeu continúa, Messi se irá, así de sencillo.

Por ello, esta decisión tiene un tinte más político que otra cosa, con ella el crack más crack del Barcelona mete presión para que el presidente dimita y se convoque a elecciones de inmediato, para abrir la puerta a un nuevo proyecto que, casi con seguridad incluirá la llegada de Xavi al banquillo o el regreso de Pep Guardiola o -en el mejor de los casos-ambos.