Se alinearon los planetas y el regreso de Pep Guardiola al Barcelona podría ser solo cuestión de tiempo

Pues sí, eso fue todo: al Barcelona se le escapó La Liga luego de perder 6 puntos de 12 disputados en la última semana y media; los tres equipos que podían plantar cara al equipo azulgrana lo hicieron y de las “nueve finales” que jugaría el equipo, le bastaron 4 para dejar ir casi cualquier oportunidad. El Real Madrid podría ponerse 5 puntos arriba con solo 15 por disputarse, lo que hace la gesta casi milagrosa para Messi y compañía.

Y pues, como dice la canción “ya lo pasado, pasado” y el Barça deberá ahora sí, enfrentar un futuro que requiere cambios urgentes si es que no quieren vivir en carne propia lo que le pasó al AC Milan en Italia o al Manchester United en Inglaterra: volverse irrelevantes de un día para otro.

Para empezar, una temporada en blanco, no solo en títulos, también una de las más complejas de su historia, con todo tipo de crisis institucionales, económicas y deportivas que garantiza que la junta del equipo solicite la dimisión de la directiva, que, según fuertes rumores, tiene bajo la manga la última gran carta para salvar su gestión.

Así es, el regreso de Pep Guardiola podría ocurrir mucho antes de lo previsto ahora que se han dado todas las circunstancias: el equipo de su vida vive su peor momento en muchos años y el Manchester City no competirá en Europa debido a la sanción de la UEFA. Pep podría llegar a ser el salvador que necesita el equipo, incluso desde un puesto directivo.

Eso sí, Guardiola sabe que es el pez más grande y que además tiene la sartén por el mango, podría tener exigencias que incluso incluyan la renuncia del presidente Bartomeu, con quien simplemente no congenia y al parecer, ni siquiera eso sería un impedimento.

It has been reported that there are certain circumstances under which the FC Barcelona board believe Manchester City boss Pep Guardiola would return to the club next season. #SLInt https://t.co/1Mwb4tFbZG

— Soccer Laduma (@Soccer_Laduma) June 30, 2020