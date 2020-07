¡Llegaron a los golpes! Consuelo Duval revela la pelea más fuerte que tuvo con su hija

La conductora cuenta los detalles del día en que se enfrentó con Paly cuando ella apenas era una adolescente

Hoy por hoy la relación de Consuelo Duval con su hija Paly es bastante buena y constantemente comparten en redes sociales fotografías y videos mostrando el gran amor que se tienen; sin embargo, la comediante revela que no siempre fue así y que en una ocasión tuvieron una discusión que se salió de control.

En el programa “Netas Divinas“, el cual conduce, la también actriz señaló que cuando la joven estaba en plena adolescencia la ofendió y ella le respondió de una forma muy agresiva, al punto de golpearse y confesó que tras este suceso buscó ayuda de un profesional para arreglar las cosas y poder convivir mejor.

“Éramos como dos hermanas peleando. Me acuerdo que un día le dije: “¡Ay mijita, no seas tarada!” y ella contestó: “Bueno, si hablamos de taradas, hablamos de Consuelo Duval“. Eso me llegó tanto que la jalé del cabello y ella me quitó la ropa. Fue un pleito durísimo, yo creo que el más fuerte que hemos tenido“, dijo Consuelo.

Para finalizar, la intérprete de personajes como “Nacaranda” y “Federica P. Luche” dijo que es una persona de carácter súper explosivo y que esto fue lo que provocó que la discusión llegara a un grado tan alto, pero la psicóloga le ayudó a controlar su furia y a hacer que tanto Paly como Michel aprendieran a respetarla y quererla.