¡Las mejores amigas! Carolina Sandoval y su esposo usan el mismo babydoll y hacen popular baile de TikTok

Eso que todo esposo debería ser… ese hombre que se pone en los zapatos, en la ropa, en la pijama, en la talla de su esposa para divertirse… entenderla, apoyarla como lo dije anteriormente y poder disfrutar sin cohibirse y sin limitaciones de una relación sana, hablando hasta de cosas superfluas… 🤣😉 . . #cosasquesientecaro #eltrasnochoconcaro #Versace #carolinasandoval #carolinasandovallavenenosa #lassandoval #pijamaparty #matrimoniofeliz