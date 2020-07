Walmart se asocia con Tribeca para convertir 160 estacionamientos en cines

Walmart anunció una asociación con Tribeca Enterprises que convertirá 160 estacionamientos de tiendas en cines improvisados.

La medida es una extensión del programa Drive-In existente liderado por Tribeca que ya ha anunciado eventos para un puñado de ciudades, incluidos Los Ángeles, Nueva York, Miami, Seattle y Arlington, Texas, con la ayuda de IMAX y AT&T.

Las 160 locaciones de las tiendas/teatros estarán en el sitio web Walmart Drive-in cuando estén listas.

Los detalles aún son muy escasos, pero es una muy buena opción para salir de casa de forma segura, la pandemia sigue afectando a muchas personas y para evitar más contagios hay que adaptarnos a esta nueva etapa y así poder salir todos de esto.

Starting in August at select Walmart stores, we’re partnering with @Tribeca and rolling out the red carpet for drive-in movie premieres, complete with car-side 🍿and 🥤service. Stay tuned for more details. See you at the movies! https://t.co/JfUPB6QK8C pic.twitter.com/t4Enk8aYzL

— Walmart (@Walmart) July 1, 2020