Servicios de salud mental al alcance de la comunidad latina

Red de especialistas une esfuerzos para ayudar a los inmigrantes

Francisca Porchas Coronado es una inmigrante mexicana que ha luchado por los derechos de la comunidad inmigrante en Estados Unidos por más de 15 años.

En 2019 decidió fundar TheLatinxTherapistsAction Network, una red de especialistas en salud mental que ofrece ayuda profesional a bajo costo a los latinos en todo el país.

Porchas Coronado explica que en la actualidad, las familias latinas viven momentos de mucho estrés, miedo y preocupación por su estatus migratorio.

Cuenta que unos están en proceso de deportación y otros tienen familiares en centros de detención o simplemente temen ser arrestados.

Explica que muchas veces no cuentan con el apoyo psicológico que necesitan para afrontar estas situaciones ya que el costo de la ayuda puede resultar demasiado alto.

“Vemos a la comunidad latina muy falta de recursos de salud mental, especialmente las personas que son de clase trabajadora que no tiene [a la mano] 250 o 300 dólares para una sesión con un consejero”, indica.

“Nuestros especialistas están comprometidos a cobrar de 25 a 75 dólares… En algunos casos los servicios son hasta gratuitos, si la situación es muy severa y se puede comprobar que la persona no tiene nada”, explica la mujer de 41 años.

Siendo una niña cuando llegó a Estados Unidos, Porchas Coronado recuerda lo difícil que fue vivir con un futuro incierto.

“Sé lo que se sufre, yo estuve indocumentada por siete años y mi papá estuvo en proceso de deportación, sé lo que sufren los niños…”.

“Obviamente cuando eso sucedió no estábamos en esta situación política tan terrible, no me imagino ser indocumentada bajo [el gobierno de] Trump o hasta bajo [la administración] Obama, que deportó a casi tres millones de personas, por eso estoy muy comprometida emocionalmente a nuestra gente”, agrega.

¿Cómo funciona?

En California, la red cuenta con ocho terapeutas a disposición de la comunidad latina, entre ellas Viviana Vallín, licenciada de consejería clínica, que atiende en el área de Los Ángeles y ha podido ofrecer sus servicios a 25 personas que la contactaron a través de la red.

“Este trabajo me da orgullo y me motiva mucho, porque la labor es muy personal… Sé que cuando estamos buscando terapia, algo que afecta mucho es el precio, poder ofrecer sesiones de 25 a 75 dólares o lo que pueda [pagar] la persona, es importante para que esta ayuda sea accesible a las personas que más lo necesitan”, comenta la especialista de 33 años de edad.

Vallín reconoce que entre la comunidad inmigrante las principales causas de tratamiento son depresión, ansiedad y traumas que ocurren en el núcleo familiar.

La licenciada explicó que una vez que la persona se pone en contacto con ella, el primer paso es realizar una llamada telefónica para responder preguntas, como explicar en qué consistirá la terapia, definir el costo y tener disposición para recibir la ayuda.

Luego de esa llamada se agenda la primera de 12 sesiones, que se llevan a cabo entre una y dos semanas.

“Le pedimos a cada profesional que haga por lo menos 12 sesiones con cada persona, al menos que quien este buscando la ayuda pida lo contrario, entonces 12 sesiones en lo que requerimos”, indicó Porchas Coronado, quien también es la coordinadora nacional de la red.

Por la pandemia del COVID-19 todas las terapias se están realizando a través de teleconferencia.

“Las mesas directivas de las disciplinas de salud mental han sido más flexibles y han aprobado que se pueda dar terapia por video o por teléfono, queremos abogar para que cuando pase la pandemia, eso se mantenga”, indicó Porchas Coronado.

Más apoyo en camino

La red de terapeutas está creando contenido en su canal de YouTube para educar a las personas sobre la importancia de tener una buena salud mental, además de ofrecer apoyo para personas que están enfrentando un proceso de duelo, trauma o cualquier condición similar.

“Estamos creando una plataforma virtual para que la gente tenga acceso a videos educacionales sobre la salud mental”, acotó Porchas Coronado.

“Hay mucho estigma todavía, hay gente que piensa que la ayuda mental y psicológica es para los ‘locos’, pero es nuestra labor educar a la gente sobre qué es el bienestar mental”.

TheLatinxTherapistsAction Network también ofrece talleres sobre inmigración constantemente a sus colaboradores para que puedan ofrecer un servicio completo e informado a la comunidad.

“Nosotros damos talleres a los miembros sobre política y cómo está la lucha promigrante para que los especialistas sean conscientes sobre lo que le está pasando la gente, porque esa la mejor manera de ayudarlos”.

“Es importante tomar en consideración el contexto político en el que estas personas navegan todos los días, el impacto en el estado emocional de una persona indocumentada es diferente en comparación a otra persona”, agregó.

A través de la pagina de internet latinxtherapistsactionnetwork.org/ bajo la sección de “directorio” puedes obtener acceso a la información de contacto de los especialistas según tu zona de residencia. La red cuenta con 80 especialistas en 26 estados.