3 razones que justifican un nuevo estímulo económico

El presidente Trump está dispuesto a aprobar nueva ayuda

El presidente Donald Trump afirma que habrá un “generoso” apoyo económico adicional para que las familias enfrenten la crisis por coronavirus.

Aunque no hay una fecha específica se espera que esto ocurra entre el 20 de julio y el 8 de agosto, tomando en cuenta los tiempos del Congreso y el proceso electoral en puerta.

Hay republicanos que consideran que una nueva ayuda no es necesaria en medio de la reapertura de la economía, pero un análisis de Forbes con distintos expertos y estadísticas revelan lo contrario.

Cabe recordar que, hasta el momento, el único plan en firme es el de los demócratas con la Ley Héroes, la cual contempla ayudas de $1,200 dólares por personas y $1,200 dólares por cada dependiente con un máximo de tres, incluyendo familias mixtas con inmigrantes indocumentados.

1. La necesidad de liquidez

El reporte cita un documento de trabajo de la Oficina Nacional de Investigación Económica, donde los profesores de la Columbia Business School, la Kellogg School of Management, la Booth School of Business y la University of Southern Denmark, establecieron que los beneficiarios de los cheques de estímulo fueron utilizados con rapidez por lo beneficiados.

Al descubrir que la mayoría gastó el dinero en los primeros 10 días determinaron que el mayor indicador reveló la falta de liquidez inmediata para gastos básicos, incluidos alimentos.

2. Más brotes

EE.UU. enfrenta un incremento de contagios de coronavirus en varias entidades, mucho más alta –pero al parecer menos letal– que al inicio de la oleada en el país, pero eso está obligando a más restricciones o retrasar la reapertura en varios estados.

Si los casos de Covid siguen aumentando, “no vamos a tener personas que vuelvan a trabajar”, advirtió Betsey Stevenson, quien se desempeñó en el Consejo de Asesores Económicos del expresidente Barack Obama y ahora es profesora en la Universidad de Michigan.

3. Reformas estructurales

Aunque los expertos en economía reconocen la necesidad de un nuevo paquete de ayudas, lo que sugieren es que el Congreso impulse reformas estructurales que ayuden a evitar un problema similar en caso de otra pandemia.

“Debemos poner de relieve la inseguridad económica de las familias estadounidenses”, consideró Michael Graetz, profesor de la Facultad de Derecho de ña Univesidad de Columbia.

Los expertos consideran que las redes de seguridad social y de salud son mínimas para las personas y eso debería cambiar.