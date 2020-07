Donald Trump exige a Bubba Wallace que se disculpe por protestar contra la violencia racial en Nascar

Hace unas semanas, Bubba Wallace, el único piloto afroamericano en la máxima categoría de Nascar, pidió que se eliminara de las competencias la bandera confederada, pues es uno de los símbolos asociados a la discriminación racial y la esclavitud.

La serie de carreras decidió retirar la bandera y muchos aplaudieron esta acción. Sin embargo, días después, Wallace encontró en su garaje de Nascar una soga de ahorcado. El piloto describió este acto como “algo despreciable que lo dejó entristecido y sirve como un doloroso recordatorio de cuánto tenemos que avanzar como sociedad”.

Dos semanas después de este acontecimiento, este lunes, Donald Trump tomó su twitter y de la nada le exigió a Bubba Wallace disculparse con Nascar por sus protestas y por considerarlos una farsa.

Has @BubbaWallace apologized to all of those great NASCAR drivers & officials who came to his aid, stood by his side, & were willing to sacrifice everything for him, only to find out that the whole thing was just another HOAX? That & Flag decision has caused lowest ratings EVER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 6, 2020