Ennio Morricone, el genio musical que aportó su talento para una Copa Mundial de Fútbol

El compositor italiano con más de medio millar de bandas sonoras compuso el tema de Argentina 1978

Este lunes el mundo de las artes amaneció con la triste noticia del fallecimiento del legendario compositor italiano Ennio Morricone, célebre figura en la industria del entretenimiento con más de 500 bandas sonoras tanto en películas, series y documentales durante seis décadas; sin embargo, a lo largo de su andar musical, también se dio el tiempo para aportar su talento en el medio deportivo.

En 1978, previo a la realización de la Copa del Mundo de la FIFA, en Argentina, se designó a Morricone para ser el encargado de componer la canción oficial de la justa mundialista, en un disco que se convirtió de colección al tener en su portada la imagen de la actriz y modelo italiana Silvia Dionisio.

Por su parte, el club de fútbol italiano Roma, del cual era seguidor, le dedicó un sentido mensaje, al mismo tiempo en que compartió una lista de reproducción con 25 melodías de Morricone.

“25 canciones no son suficientes para fotografiar la carrera de un genio inmortal. Pero son suficientes para recordar una banda sonora de 60 años que nos emocionó”, escribió el club a través de sus redes sociales.

25 brani non sono sufficienti a fotografare la carriera di un genio immortale. Ma bastano per ricordare una colonna sonora lunga 60 anni, che ci ha fatto emozionare. Ecco una playlist dedicata al Maestro, Ennio Morricone 💛❤️

➡️ https://t.co/3eWPEEu3fL pic.twitter.com/kcnMTXPQLK — AS Roma (@OfficialASRoma) July 6, 2020

Pero su mayor vínculo con el deporte está relacionado con los tableros de ajedrez, el llamado ‘deporte ciencia’ en el que alcanzó un nivel que le permitió jugar con mucha dignidad incluso frente a Grandes Maestros.

“De no haber sido compositor, me hubiera gustado se jugador de ajedrez, pero de alto nivel, alguien capaz de competir por el título mundial”, comentó Morricone en declaraciones que rescata la Federación Internacional. “Para mí, el ajedrez es el juego más hermoso precisamente porque no es solo un juego”, aseguró en otra ocasión durante una entrevista.

Antes de morir, el artista escribió una carta para despedirse de sus familiares y amigos, divulgada por su abogado, Giorgio Assumma.

“Yo, Ennio Morricone, he muerto. Lo anuncio así a todos los amigos que siempre me fueron cercanos y también a esos un poco lejanos que despido con gran afecto”, decía el compositor, que solicitaba un funeral estrictamente privado: “No quiero molestar”, alegó.

Te recomendamos:

Donald Trump critica a los equipos deportivos que quieren cambiar su nombre por temas racistas