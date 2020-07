‘¡Escúchenos señor presidente!’, le piden líderes migrantes a AMLO

Una comitiva ya está en la capital de EE.UU. para presionar por un encuentro con el presidente de México

Una comitiva de líderes inmigrantes de todo el país arribaron el fin de semana a Washington, D.C. con la intención de presionar por una reunión con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador para pedirle su apoyo a una reforma migratoria, un Estatus de Protección Temporal (TPS) para los trabajadores esenciales y un programa innovador de proyectos productivos en sus lugares de origen.

“Las probabilidades de verlo son buenas. Ya hemos solicitado un encuentro y estamos esperando una respuesta porque el presidente debe recordar que mandamos $3,000 millones en remesas cada mes, y merecemos que encuentre un tiempo en su agenda para que nos escuche. Eso sin contar la derrama por el turismo que los paisanos generamos al viajar a nuestra tierra para ver a la familia”, dijo Juan José Gutiérrez, líder de la Coalición Plena por los Derechos de los Inmigrantes.

De California, llegaron el domingo 5 de julio a la capital estadounidense, Juan José Gutiérrez; Guadalupe “Lupe” Gómez en representación de 14 federaciones de zacatecanos de todo el país; y otros líderes como Aniceto “Cheto” Polanco, secretario de One Stop Immigration Center (OSIED); José Antonio Rojas, vicepresidente de Vamos Unidos; y Arnoldo Borja de la Federación de Clubes Michoacanos del Norte de California.

Este es el primer viaje que López Obrador realiza a Estados Unidos como presidente de México. El pasado 2 de julio, cumplió dos años de haber sido electo y 19 meses como gobernante.

Viene para firmar el nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá; y para sostener un encuentro con el presidente Donald Trump, los días 8 y 9 de julio. Aún no se sabe si estará presente el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

“En primer lugar vamos a pedirle que abra una posición muy cercana a la presidencia exclusivamente para atender las necesidades de los mexicanos que residen en Estados Unidos”, dijo Juan José.

“De lograrlo, no aceptaríamos que impusieran a un representante que no provenga de Estados Unidos y no conozca la problemática migrante”, advirtió.

Pero además quieren pedirle a López Obrador que los apoye para lograr una reforma migratoria, que se proteja a los ‘dreamers’ y se otorgue el Estatus de Protección Temporal (TPS) a los trabajadores inmigrantes temporales. Un programa que les autorizaría un permiso de trabajo, y detendría su deportación.

Como antecedente, tenemos que en junio, más de 20 líderes, miembros de Fuerza Migrante y otras organizaciones proinmigrantes, llegaron al Consulado de México en Los Ángeles para entregar una carta dirigida a AMLO, en la que solicitan su respaldo a la petición hecha al presidente Trump para que se dé el TPS los trabajadores inmigrantes esenciales que no han parado de trabajar durante la pandemia del coronavirus.

“Nos gustaría subrayar que la mayoría de los trabajadores en los sectores identificados de la economía, son mexicanos”, le dicen los líderes a través de la carta escrita por Juan José Gutiérrez, director de la Coalición por los Derechos Plenos para los Inmigrantes.

“El Congreso de los Estados Unidos estableció esta protección legal, el TPS como una forma efectiva para proveer alivio a los inmigrantes residentes en el país, cuyas naciones han sufrido desastres naturales, agitación prolongada o conflicto”, le explicaron a AMLO.

Queremos que nos escuche

Guadalupe “Lupe” Gómez, líder de la Federación de Clubes Zacatecanos del sur de California quien llevó además la representación de más de una docena de federaciones zacatecanas de otros rumbos del país, dijo que plantearán a AMLO, una propuesta para un programa innovador que reemplace al desaparecido programa 3×1.

“Nuestra propuesta es para crear obras de infraestructura y proyectos productivos en nuestros pueblos en México”, observó Guadalupe, quien no quiso dar mayores detalles hasta no exponerlo al presidente.

“Estamos viviendo momentos muy difíciles en México por la pandemia. Hoy más que nunca se requieren empleos, y nuestra propuesta va a encaminada a crearlos”, señaló.

El programa 3×1 apoyaba a los migrantes con proyectos de desarrollo en sus comunidades de origen. Por cada aportación de los migrantes, los gobiernos municipal, estatal y federal ponían su parte proporcional. Sin embargo, cuando AMLO asumió la presidencia, se le retiró el presupuesto federal.

Pero cómo evitar que un programa de esa naturaleza se corrompa cómo ocurrió en algunos casos como el 3×1 o caiga en vicios. “Precisamente eso devaluó ese programa. Nosotros queremos ponerle candados para que eso no ocurra, y queremos que los clubes y comunidades decidan las obras que se van a hacer con sus donativos”, aclaró Guadalupe.

Añadió que la propuesta es para un programa noble mucho mejor que el famoso 3×1. “Solo queremos decirle, señor presidente, ¡escúchenos!”.

López Obrador obtuvo más del 70% de los votos de los mexicanos en Estados Unidos en la elección que lo llevó a la presidencia ; y ganó con el 53% de los votos de los mexicanos.

A pesar de las constantes críticas a su gobierno y el grave problema de inseguridad en México, según un sondeo del diario El País de España, a dos años de que ganó la presidencia se mantiene en las preferencias de los mexicanos en un 68.4%.