Jon Jones salva la vida de un hombre que estaba tirado en un parque muy deshidratado 

El campeón mundial medio de UFC fue un héroe

Jon Jones ayudó a salvar la vida de un hombre junto a un grupo de personas el 4 de julio. La estrella de UFC encontró a un hombre tirado en el suelo, que tenía una deshidratación severa.

Junto con un grupo de personas, “Bones” movió al hombre a la sombra, lo hidrató y dio un bocado de alimento en un intento por salvarle la vida.

Jones recordó la increíble tarde en Twitter, con una serie de imágenes que lo muestran a sí mismo y a sus compañeros “héroes” rescatando al hombre.

Jones escribió: “Encontramos a este hombre acostado en medio de un campo hoy, sufría de deshidratación severa”.

“El grupo honestamente cree que salvamos la vida de ese hombre”.

We found this man laying in the middle of a field today, he was suffering from severe dehydration. The group honestly believe we saved that man’s life. It felt amazing, those men and women were heroes out there today https://t.co/2DcPZ95J9n — BONY (@JonnyBones) July 5, 2020

“Se sintió increíble, esos hombres y mujeres eran héroes por ahí hoy.

“Lo arrastramos debajo de un árbol y lo obligamos a beber unas cuatro botellas de agua. Incluso conseguimos que mordiera un hot dog antes de irnos”.

Yes we dragged him underneath a tree and forced him to drink about four water bottles. Even got him to bite a hotdog before we left 🤷🏾‍♂️ https://t.co/ABQiG7mURU — BONY (@JonnyBones) July 5, 2020

“Definitivamente, no trato de pintarme como un héroe, estaba más orgulloso de los miembros de mi grupo para ser honesto. Algunos de los niños más pequeños aprendieron algunas lecciones valiosas hoy”.

Definitely not trying to paint myself as some hero, I was more proud for my group members to be honest. Some of the younger kids got to learn some valuable lessons today https://t.co/pJv3jRAuTv — BONY (@JonnyBones) July 5, 2020

Relacionado: