Los mejores rituales para superar a tu ex

La actitud es lo que cuenta en estos rituales y solo necesitas el poder de tu energía

A una ruptura amorosa le sigue una etapa de duelo que nunca es fácil. Por más que acabe una relación en buenos términos, siempre quedará ese sentimiento de melancolía impulsado por el hecho de saber que esa persona se ha ido de nuestras vidas, sentimentalmente hablando.

No es fácil superar una expareja y más si hubo un fuerte vínculo amoroso. ¿Cómo pasar a la siguiente etapa? Existen sencillos rituales que puedes incluir en la rutina de tus próximos días que te ayudarán a superar a tu ex. La ventaja de estas recomendaciones, sugeridas por la revista Glamour, es que no necesitan más que un cambio de actitud y tu energía positiva.

Deshazte de los recuerdos

Lo primero que debes saber es que se acabó, así que no guardes cosas que te recuerden a esa persona. Los objetos que te regaló o adquirieron juntos guardan la energía que generaron ambos durante la relación. Debes dejarla fluir diciéndole adiós a todas esas cosas; agradéceles que te hayan hecho feliz por un tiempo, pero diles que ya cumplieron su objetivo. Redecora tu habitación, toma fotos nuevas y vive nuevas experiencias para adquirir más recuerdos.

Elimina las energías digitales

Al igual que los objetos, las fotos en redes sociales transmiten la vibra de la relación. Borra de tus cuentas las imágenes que te recuerden a tu ex y los comentarios que ambos compartieron. Llegó el momento de comenzar de cero.

Anímate a reinventarte

Mírate al espejo y despídete de la persona que ves ahí, luego anímate a hacerte un cambio de look. Usa prendas completamente diferentes a lo que acostumbrabas, si vestías conservador, ahora luce un look más arriesgado. El objetivo es que tu energía sepa que eres una persona que se está reinventando y necesitas su poder para renacer.

Sal a divertirte

Aprovecha la soltería para lucir a esa persona reinventada. Reúnete con amigos, inscríbete a una actividad que siempre hayas deseado hacer, ve a un spa, toma clases de algo, etc. Una gran terapia es mantener tu mente ocupada.

Medita

Si lo tuyo no es la vida social, el ejercicio que más te ayudará a mentalizarte en lo que en realidad importa es la meditación. Analiza tu situación actual y cómo deseas verte en un futuro (obvio que no incluya a tu ex) y visualiza lo feliz que serás el día de mañana.

