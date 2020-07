Cierran el Capitolio de California por un brote de coronavirus

La Asamblea Estatal de California informó que cerrará el Capitolio luego de que se detectara un brote de COVID-19 entre una asambleísta y otros cuatro trabajadores del lugar.

La asambleísta Autumn Burke, representante de Los Ángeles, confirmó a través de sus redes sociales que fue informada acerca de que tuvo una exposición al virus máscara a máscara cuando asistió al Capitolio el 26 de junio para aprobar el presupuesto del estado.

“El 3 de julio recibí una llamada del Departamento de Recursos Humanos de la Asamblea informándome que estuve expuesta al virus el 26 de junio. Me hice la prueba el 4 de julio y recibí mis resultados esta tarde como positivos”, dijo Burke en su cuenta de Twitter el pasado lunes.

(1/2) On July 3rd I received a call from the Assembly Human Resources Department that I had a "mask to mask" exposure to COVID-19 on June 26th. I was tested on the morning of July 4th and received my results in the evening that I had tested positive for the coronavirus.

