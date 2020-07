El ex concejal de Los Ángeles, Mitchell Englander, se declara culpable de corrupción

El ex concejal del Distrito 12 de la ciudad de Los Angeles, Mitchell Englander, se declaró culpable de corrupción ante una corte federal la mañana de este martes.

El representante del Valle de San Fernando habría alcanzado un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía hace algunos meses para admitir hechos y brindar información en las investigaciones que lo cual limitaría su condena a 36 meses.

Baaa! RT @reporterliz: Former LA Councilman Mitchell Englander, leaving the federal court building, after pleading guilty to a felony count of scheming to falsify or cover up material facts amid an FBI probe into a “pay-to-play” corruption at LA City Hall. pic.twitter.com/lNolQcRDYK

— Esotouric's Secret Los Angeles (@esotouric) July 7, 2020