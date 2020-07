Renato Ibarra ya salió a la cancha con el Atlas aunque aficionadas renunciaron al club

La llegada de Renato Ibarra con los rojinegros sigue generando debate debido a que estuvo involucrado en un caso de agresión hacia la mujer

Este martes el polémico Renato Ibarra ya salió a la cancha con el Atlas en el partido frente a Mazatlán en partido de la Copa GNP por México, y eso aficionadas renunciaron al club debido a la contratación de jugador que fue acusado de violentar a su esposa.

Ibarra pese a que no estuvo convocado para el duelo ante Mazatlán FC, trabajó en la previa al cotejo, motivo por lo que el entrenador no tiene certeza si podrá ver actividad el siguiente domingo ante Tigres.

“De Renato todavía no te podría decir, va en línea ascendente, va mejorando, pero de momento no tenemos certeza si puede o no jugar el domingo” aseguró el entrenador rojinegro Rafa Puente.

La llegada de Renato Ibarra con los rojinegros sigue generando debate debido a que estuvo involucrado en un caso de agresión hacia la mujer, por lo que fanáticas del Atlas manifestaron su inconformidad y en algunos casos hasta renuncian a apoyar al equipo, tras sumar a un futbolista con antecedentes de violencia intrafamiliar.

Mientras un agresor como Renato, esté en el Atlas. Aquí no verán apoyo al equipo. Cuando decimos que queremos todos los espacios libres de violencias hacia las mujeres, son TODOS los espacios. https://t.co/4QbFNoe9Nr — Astrid Díaz (@astrid_diazr) July 4, 2020

No entiendo cómo justifican lo injustificable @atlasfc, como aficionada no podría estar más decepcionada de ustedes Y MIREN QUE YA TRAÍAN UNAS RACHAS CULERÍSIMAS EN LA CANCHA, no pensé que se pudiera caer más bajo pero nunca dejan de sorprenderme. — Karla Pre (@karlapre) July 4, 2020

y con la contratacion de este cabron se acabo mi aficion 😀 tampoco es que fueramos muchos — Luis Castro Cabrera (@w2kzzz) July 4, 2020

Te puede interesar:

Presidente del Atlas asegura que Renato Ibarra llegó al equipo porque “fue declarado inocente”

Tarjeta Roja: Renato Ibarra, otra nefasta historia de impunidad al estilo mexicano