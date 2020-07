‘Tata’ Martino no quiere a Raúl Jiménez en la Juventus y le recomienda irse al Manchester United

El técnico del Tri cree que el mexicano caería muy bien con los 'Red Devils'

Mucho se ha hablado sobre el futuro de Raúl Jiménez, el buen paso que mantiene en el Wolverhampton donde esta temporada ha marcado 15 goles, ha provocado que suene para equipos importantes, entre ellos Juventus y Manchester United.

El técnico de la Selección Mexicana, Gerardo Martino, dio su punto de vista y apuntó que al mexicano le conviene más irse con los ‘Red Devils’ ya que no tienen jugadores con sus características.

“Mirándolo desde afuera hoy no puedo ver a un número 9 como Raúl en el United. Hay muchos delanteros, como Rashford, Martial y el niño que ahora juega como extremo derecho: Greenwood, pero desde que Romelu Lukaku se fue, no veo un número nueve puro como Raúl“, comentó el ‘Tata’ en entrevista con Futbol Picante de ESPN.

¡LOS RED DEVILS LO QUIEREN ! 🇲🇽🔴 Según el diario 'The Sun', el Manchester United estaría dispuesto a pagar los 100 millones de euros por Raúl Jiménez Sería su segunda opción, por debajo de Jadon Sancho. pic.twitter.com/4ih9YpymJz — Analistas (@_Analistas) July 1, 2020

Martino declaró que la Juventus no es un equipo ideal para Jiménez, ya que probablemente no tendría un lugar en el cuadro titular.

“En la Juventus tendrá más problema por ganarse un lugar, porque Ronaldo comparte el interior del campo con quien juegue junto a él, ya sea Dybala o con Higuaín, por lo que quizá tenga una pelea más dura allí”, indicó.

El seleccionador de México comentó que no quiere influir en las decisiones del jugador y que su futuro solo debe depender de lo que le convenga al futbolista y a su familia.

“Tal vez quiere un desafío mayor porque siente que está en buena forma y tiene que aprovecharlo, tal vez quiere quedarse en este lugar, tal vez las opciones sobre las que lee no son reales y no existen. Creo que lo mejor es que Raúl tome la decisión basándose en el análisis que hace y con el consenso de su familia porque, cuando se trata de disfrutar, no solo el jugador sufre y disfruta, sino que también la familia lo hace“, apuntó.