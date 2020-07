Trump afirma que segundo cheque de estímulo vendrá “muy pronto”

Un segundo de cheque de estímulo será realidad en los próximos meses según el presidente Donald Trump.

El mandatario habló del tema el martes cuando un reportero de Nexstar lo entrevistó en la Casa Blanca.

“La respuesta es sí”, dijo Trump cuando se le cuestionó si los estadounidenses deben esperar por otro cheque de estímulo. “Estamos trabajando en otro paquete de estímulo y creo que pasará muy pronto”.

Big story right now across the #NexstarNation: @realDonaldTrump tells @JessiTurnure Americans can expect more stimulus checks ‘soon.’

