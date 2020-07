Yadhira Carrillo opina sobre el video en el que Lety Calderón le enseña a afeitarse a su hijo Luciano

La estrella de televisión confesó que además del cariño de su familia también toma terapia psicológica

Lety Calderón sigue compartiendo videos en los que muestra cómo enseña a sus hijos a ser autosuficientes y más recientemente cómo está aprendiendo su hijo Luciano a afeitarse, ante esto, es la actriz Yadhira Carrillo expresó nuevamente su admiración por el trabajo que está desempeñado la ex de su esposo, Juan Collado.

“Que hermosa verdad, me pareció precioso y ella me parece preciosa y le aplaudo esas cosas que hace me parece una súper mamá, además de hermosa y guapa que enternecedor que belleza, lo aplaudo muchísimo. Los dos hermosos siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo por siempre, todo mi amor y respeto para esa familia“, compartió durante su más reciente visita al reclusorio Norte de la Ciudad de México.

La protagonista de “Palabra de mujer” también compartió con los medios de comunicación que durante este tiempo en el que ha permanecido junto a su esposo, se ha refugiado en la religión, realizando algunas lecturas que la ayudan a mantenerse en paz.

A un año de que el prestigioso abogado llegó a prisión por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, Yadhira confesó que además del cariño de la familia también toma terapia psicológica, la cual le da la fuerza que necesita y la mantiene con la esperanza de que todo saldrá bien, y aconsejó a sus seguidores tomar terapia:

“La familia es lo más importante, la familia que te quiere y a todos les recomiendo una terapia psicológica, pero de toda la vida, estar viendo constantemente a alguien que te pueda ayudar es muy bueno”, comentó frente a las cámaras del periodista Eden Dorantes.