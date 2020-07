Buscaban a un adulto pervertido, pero arrestan a adolescente de apenas 12 años por intento de violación en Queens

NYPD se llevó una sorpresa al descubrir que el sospechoso de un intento de violación en Queens (NYC) es un adolescente de 12 años, y no un adulto.

En base a las imágenes de vigilancia, la policía buscaba a un sospechoso de entre 20 y 30 años. Pero un adolescente de apenas 12 años fue arrestado anoche y por ser menor de edad su nombre no fue divulgado.

Fue acusado de seguir a una mujer de 37 años hasta su edificio de Ridgewood, en las avenidas Gates y Cypress, alrededor de las 8 a.m. del lunes.

Una vez dentro, el adolescente presuntamente empujó a la víctima al piso e intentó quitarle la ropa. Pero la mujer se defendió y el atacante salió corriendo del edificio, según la policía.

El adolescente ha sido acusado de robo, asalto, abuso sexual, amenaza y posesión criminal de un arma, informó New York Post.

"The 37-year-old woman was returning to her Ridgewood home at Gates and Cypress avenues around 8 a.m. Monday when a stranger followed her into the building, authorities said."

Broad daylight. Our pols needs to put NYers first. Our streets need to be safehttps://t.co/DwRbISunKD

— NYC PBA (@NYCPBA) July 7, 2020