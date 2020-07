El luchador Matt Riddle niega acusaciones de violación de Candy Cartwright, pero si fue su amante

El luchador de WWE Matt Riddle publicó un video donde niega las acusaciones de violación que hizo la también luchadora y modelo Candy Cartwright, pero aceptó que mantuvo una relación extramarital con su hoy denunciante.

Candy Cartwright, de nombre real Samantha Tavel,acusó a Riddle de haber abusado de ella en mayo de 2018.

Según el testimonio, Riddle la forzó a tener una relación sexual en una camioneta, llegando a estrangularla y a amenazarla.

En el vídeo con el que Matt Riddle responde a las acusaciones, reconoce la relación con Cartwright, pero niega cualquier tipo de agresión.

Sin embargo, el luchador muestra una versión diferente en su declaración, mostrándose como víctima de acoso por parte de Cartwright.

Wanna know the truth about all these allegations watch this video pic.twitter.com/kW4EQqcugx

— matthew riddle (@SuperKingofBros) July 8, 2020