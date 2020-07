Las polémicas declaraciones de Zlatan Ibrahimovic tras derrotar a la Juventus de Cristiano Ronaldo

"Si hubiera estado aquí desde el primer día habríamos ganado el scudetto"

Después de ir perdiendo 0-2 el Derby del Campioni, el Milán le dio la vuelta al partido en 20 minutos para poner el marcador 4-2 en favor de los rossoneri y llevarse así una preciada victoria ante Juventus. Zlatan Ibrahimovic colaboró con el primer gol de la remontada y al terminar el encuentro dio unas polémicas declaraciones muy fieles a su estilo.

En conferencia de prensa para DAZN, Ibra declaró: “si hubiera estado aquí desde el primer día habríamos ganado el scudetto” y profundizó sobre su condición física: “Soy viejo, no es un secreto, pero la edad es solo un número. Estoy haciendo un buen entrenamiento, estoy manejando los ritmos y hoy jugué más que contra el Lazio. Estoy bien y trato de ayudar al equipo en todos los sentidos. Me divierto mucho. Después de la lesión me fui a los Estados Unidos, quería sentirme vivo. Ahora solo quiero jugar. A los 38 años no tengo el físico de antes pero estoy bien. Hago lo que puedo hacer. Entro al campo pensando que tengo 20 años. Sé que no puedo hacer lo que hice antes pero llego con inteligencia. Si no hago la diferencia, no me gusta. No estoy aquí para ser una mascota, estoy aquí para traer resultados, para ayudar a los compañeros y fanáticos del club”.

Por último, Zlatan también habló sobre su contrato que termina en agosto y se lamentó por jugar a puerta cerrada, pues muchos fanáticos se perdieron la oportunidad de verlo jugar: “Todavía hay un mes para divertirnos y luego suceden cosas que no podemos controlar, hacemos lo nuestro y somos profesionales. Estoy feliz de jugar, todavía tengo un mes para disfrutar, luego veremos. Jugar sin fanáticos es un sentimiento extraño y siento pena por ellos. Es una pena porque podría ser la última vez que me podrían haber visto en vivo”.

Ibrahimovic buscará la renovación con el Milán, pero hasta ahora no se sabe si entra en planes del equipo para la próxima temporada.