Long Beach reporta el primer caso humano del virus del Nilo Occidental de este verano

Long Beach anunció el regreso del virus del Nilo Occidental al sur de California con el primer caso humano del virus de la ciudad de esta temporada.

El paciente, identificado solo por una persona de 60 años, fue hospitalizado con una enfermedad neuroinvasiva, según el Departamento de Salud y Servicios de la ciudad.

“Si bien el mundo se centra en la prevención y respuesta de COVID-19, este es un recordatorio importante de que seguimos viendo casos de Virus del Nilo Occidental la mayoría de los años en Long Beach”, dijo la Dra. Anissa Davis, Oficial de Salud de la Ciudad, en un comunicado. “No podemos bajar la guardia contra las enfermedades transmitidas por mosquitos”.

El caso es el segundo caso humano reportado en lo que va del año en California. El primer caso fue reportado en el condado de Stanislaus en el norte de California en junio.

Our @LBHealthDept reported the first case of #WestNileVirus in Long Beach. This is the second reported in California this year, after the first human case of the season was reported in Stanislaus County. https://t.co/Nyo0sKVegB

— City of Long Beach (@LongBeachCity) July 7, 2020