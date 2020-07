VIDEO: Inmigrantes reciben a AMLO en la Casa Blanca

Decenas de inmigrantes mexicanos acudieron a los alrededores de la Casa Blanca a recibir al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se reunirá este miércoles con el presidente Donald Trump.

En un video compartido en Twitter, con el Himno Nacional mexicano de fondo, se ve a inmigrantes con pancartas de apoyo al mandatario mexicano.

“Amor con amor se paga, señor presidente. Los migrantes mexicanos lo respaldan 100 por ciento”, se lee en uno de los carteles.

Organizaciones, sin embargo, criticaron que el mandatario mexicano no tenga una reunión formal con grupos de inmigrantes en su primera visita a los Estados Unidos.

“¿A quién le dieron torta o lunch?”, pregunta uno de los asistentes, como una respuesta a críticas de que fueron “pagados” para acudir a respaldar a López Obrador.

Frente a quienes vitoreaban a AMLO, un pequeño grupo de manifestantes se expresaron en contra de López Obrador y le exigieron “sacar las manos de Cuba”.

“¡Es un honor estar con Obrador!”, gritaban los asistentes a favor.

Protesters for and against AMLO gather across the Benito Juarez statue, where the Mexican president will later lay a wreath. It’s his first foreign trip since becoming president in December 2018 pic.twitter.com/wUBCxOCDI3

— María Peña (@mariauxpen) July 8, 2020