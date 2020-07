El hijo de Simeone la rompe en Italia, pero sueña con seguir los pasos del “Cholo” en el Atlético de Madrid

Giovani, su hijo mayor no niega su amor por los colores rojiblancos

Diego Pablo Simeone, simplemente mencionar el nombre del “Cholo” es evocar a lo más profundo del sentimiento colchonero, del orgullo del aficionado del Atlético de Madrid. Su llegada, desde que lo hizo como jugador hace tres décadas y ahora como el técnico más exitoso en su historia, lo convierten en el símbolo más importante del equipo, así de simple.

Y por supuesto que la sangre llama y es por eso que Giovani, el hijo mayor de Simeone y actual jugador de Cagliari en la Serie A no duda en asegurar que sus sueños como futbolista se encuentran puestos en el “Aleti” y en el mejor de los casos, al lado de su padre.

“Mi padre siempre me decía que algún día iba a estar aquí.” En su debut absoluto, marcó su primer gol con la Selección Argentina. No necesitó más que 44 minutos. Una noche inolvidable. GIOVANI SIMEONE. pic.twitter.com/TO8NZr0uKO — Dosis Futbolera (@Dosis_Futbolera) September 8, 2018

“¿Si me gustaría jugar en el Atlético? Más que nada porque él está en un club en el que siempre de chico quise ir como es el Atlético. Es inevitable que quiera ir. Está mi viejo, pero si no estuviese también me gustaría ir al Atlético, porque es realmente lo que quiero, lo que me gustaría”, confesó en una entrevista con ESPN.

Giovani lleva 10 goles y cuatro asistencias con el Cagliari y reconoce que sí le gustaría ser entrenado por un padre al que adora y con el que tiene una relación muy estrecha: “Espero que pueda convertirse en mi entrenador algún día, incluso si es complicado fichar por un equipo en el que entrene un padre”.