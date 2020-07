Florida en emergencia: pide 1,500 enfermeros más para atender enfermos con COVID

MIAMI – El estado de Florida, uno de los principales focos de contagio de la COVID-19 en Estados Unidos, ha solicitado al gobierno del presidente Donald Trump que envíe 1,500 enfermeros para reforzar los hospitales, y también acelerar el suministro del fármaco Remdesivir como tratamiento.

“Nurses to the rescue!” (Enfermeros al rescate), escribió vía Twitter la portavoz del gobierno floridano, Helen Aguirre Ferré, para indicar el pedido de personal sanitario a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

Nurses to the rescue! @GovRonDeSantis directed @FLSERT to formally request 1500 nurses through @fema the agency that coordinates the response to this pandemic for the federal government. @JacksonHealth requested 100 nurses through this process. pic.twitter.com/y2rhca2oMU

— Helen Aguirre Ferré (@helenaguirrefer) July 9, 2020