“Hay equipos que no tienen estadio y los consideran grandes”: Nahuel Guzmán le avienta pedrada al Cruz Azul

El portero de los Tigres cree que la prensa debería voltear a ver a otros clubes

Fiel al polémico estilo que lo caracteriza, tanto dentro como fuera de la cancha, el portero de Tigres, Nahuel Guzmán, lanzó un dardo envenenado a Cruz Azul luego de ser cuestionado sobre los equipos denominados grandes del fútbol mexicano.

En una entrevista para el programa Nandas Radio de Monterrey, el “Patón” dio su punto de vista en relación con la función que ejercen los medios al demeritar el trabajo de otros clubes que no son tan populares, y aunque no los mencionó directamente, aprovechó para mandarle un mensaje a los celestes y agregó que los equipos de la Ciudad de México no dan espectáculo.

“Allá los equipos no les regalan el show que hay en Monterrey. Hay equipos que no tienen ni estadio propio y están considerados los más grandes; tengo respeto por la historia de los clubes pero deberían voltear para otros lados”, fueron las palabras del portero argentino.

Recordemos que tanto Chivas, como América y Pumas cuentan con estadio propio; situación diferente a la de Cruz Azul, que tuvo que rentar la cancha del Estadio Azteca tras dejar de jugar en el estadio Azul.

Los Tigres y sus seguidores han tenido constantes polémicas por no ser considerados como un equipo grande, ya que piensan que al contar con siete títulos de liga y al tener una de las aficiones más fieles del país, deberían estar en ese grupo.