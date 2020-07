VIDEO: Phillip Blanks, exjugador de fútbol americano, salva a bebé de un incendio

Cuando era un adolescente, Phillip Blanks era una estrella en el fútbol americano colegial y jugaba en el equipo de la preparatoria Kalamazoo Central en Michigan. Esta semana, diez años después, Blanks se ha convertido en héroe al salvar a un bebé de un incendio.

La mañana del viernes 3 de julio, Blanks se encontraba en la casa de un amigo cuando escuchó gritos. Salió corriendo a la calle y vio que un departamento tres pisos arriba se estaba incendiando con una mujer y su hijo pequeño escapando de las llamas, refugiados en un pequeño balcón.

En su desesperación y con la idea de salvarlo, la mujer lanzó a su bebé del tercer piso y al ver esto, Blanks reaccionó de inmediato y logró atrapar al pequeño para llevarlo a una zona segura. La acción fue grabada por un testigo y difundida esta semana.

WATCH: When a 3-year-old boy was dropped from the third story of a burning building in Arizona, a former football player dove to catch him. That man was Phillip Blanks, a retired U.S. Marine, who saved the boy just before he hit the ground. pic.twitter.com/Hnq51iNu0E

