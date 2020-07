Alcaldía de Nueva York cancela todo evento hasta septiembre, incluso el Desfile Dominicano: sólo las marchas BLM están autorizadas

El alcalde Bill de Blasio está permitiendo que los manifestantes de Black Lives Matter (BLM) continúen marchando por las calles de la ciudad, mientras los permisos de su oficina para todos los grandes eventos han sido cancelados hasta septiembre, por lo menos.

Hablando en CNN anoche, De Blasio dijo que los llamados de los manifestantes a la justicia social eran demasiado importantes para detenerlos después de que más de un mes de manifestaciones no hayan provocado un brote de casos de coronavirus.

“Éste es un momento histórico de cambio. Tenemos que respetar eso, pero también decirle a la gente que los tipos de reuniones a las que estamos acostumbrados: los desfiles, las ferias, simplemente no podemos tener eso mientras nos estamos centrando en la salud en este momento”, dijo De Blasio al anfitrión Wolf Blitzer.

La excepción a BLM se produce cuando la tasa de infecciones en Nueva York se ha mantenido constante a través de los disturbios y protestas generados tras el asesinato de George Floyd por la policía de Minneapolis.

El cierre del Ayuntamiento para todos los demás eventos de calle incluye grandes desfiles como el “West Indian American Day Carnival” en Brooklyn, el Desfile del Día de los Dominicanos en el centro de Manhattan y el festival de San Gennaro en Little Italy.

Previamente, desde marzo han sido canceladas otras tradiciones en la ciudad como los desfiles de San Patricio y Puerto Rico, los Premios Tony de Broadway, y el Maratón de NYC, el más famoso del mundo, que estaba previsto para celebrar su 50ta edición el 1 de noviembre.

La alcaldía también negará todos los permisos para reuniones en parques que vayan a “disminuir el uso público”, así como ferias y eventos en la calle que se extiendan por más de una cuadra o reuniones que requieran un sistema de sonido, reportó New York Post.

The worst Mayor in America is allowing Black Lives to protest in large numbers but not others. Totally unconstitutional. Get rid of him NOW!! @seanhannity NYC Black Lives Matter marches can continue despite large-event ban, de Blasio says https://t.co/mQtdtV9z0o via @nypmetro

— TheLeoTerrell (@TheLeoTerrell) July 10, 2020