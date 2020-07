Despiden a comentarista de la MLS por un tuit racista sobre muerte de George Floyd

La empresa de comunicación Vavel USA despidió a Drew Pells tras publicar un tuit racista donde intentó bromear sobre la muerte de George Floyd.

El comentarista de la MLS publicó una imagen del colombiano del Inter Miami, Andrés Reyes que salió en camilla durante el encuentro contra el Orlando City y la acompañó con el mensaje “Este es un verdadero momento de ‘no puedo respirar’, no uno fabricado por los medios. Pensamientos y rezos. Espero que Reyes este bien”.

This is a real "I can't breathe" moment, not one manufactured by the media

Thoughts and prayers. Hope Reyes is okay#ORLvsMIA #orlandocity #InterMiamiCF pic.twitter.com/eDehF0gxEv

— Drew Pells (@DrewPells) July 9, 2020