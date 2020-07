Listo el sorteo de la Champions League: Real Madrid y Barcelona podrían verse en semifinales

El sorteo de la Champions League confirmó el cruce entre el Atlético de Madrid y el Leipzig alemán en cuartos de final y dejó la posibilidad abierta de que el Real Madrid se reencuentre con Cristiano Ronaldo y de que el Barcelona lo haga con el Bayern Múnich si es que ambos pasan a esa fase.

Madridistas y Azulgranas puedan encontrarse en semifinales si es que logran sobreponerse a dos de los equipos más poderosos para llevarse la “Orejona”: Manchester City y claro, el Bayern Munich, favorito en las apuestas.

Esta vez no hay condicionantes por nacionalidad, la fase final más extraña en la historia de la competición se jugará del 12 al 23 de agosto en Portugal con eliminatorias a partido único, y solo pudo concretar dos enfrentamientos de cuartos de final: Leipzig-Atlético de Madrid y Atalanta-París Saint Germain con los cuatro clubes que ya están clasificados.

Los otros cuartos están pendientes del desenlace de los choques de vuelta de octavos que no pudieron jugarse y que se disputarán antes (7 y 8 de agosto) en los campos de los equipos que deben ser locales: Manchester City-Real Madrid, con 1-2 para los de Guardiola; Barcelona-Nápoles (1-1); Juventus-Lyon, con mínima ventaja de los franceses (0-1) y Bayern Múnich-Chelsea, que tiene en ventaja 0-3 a los alemanes que buscarán firmar un histórico triplete luego de coronarse en la Bundesliga y copa en Alemania.

Paulo Sosa, dos veces campeón de la Champions con la Juve y el Dortmund, fue el encargado de echar la suerte e hizo que los cruces de cuartos de final puedan deparar un reencuentro entre el Real Madrid y sú más grande ídolo reciente, Cristiano Ronaldo, si unos y otros consiguen el pase, aunque ambos están en desventaja.

El Barcelona, único de los cuatro semifinalistas de la temporada pasada que puede seguir adelante tras las eliminaciones de Liverpool, Tottenham y Ajax, se mediría -si supera al Nápoles- al vencedor entre Chelsea y Bayern, que el equipo alemán parece tener en la bolsa.

Los cuartos de final de este año emparejarán a los verdugos del campeón y el subcampeón de la última temporada: el Leipzig, que se deshizo del Tottenham jugará contra el Atlético de Madrid tras su épica clasificación en Anfield ante el Liverpool.

