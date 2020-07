¿Los perfumes con feromonas realmente funcionan?

Los estudios realizados sobre estos perfumes no han tenido resultados claros

De seguro has escuchado hablar en alguna ocasión sobre los perfumes de feromonas y las cualidades que te brindan para conseguir pareja, pero, ¿es cierto que funcionan? Aquí te hablaremos un poco más sobre ellos.

El uso de perfumes con feromonas humanas

Según un artículo del portal Cuídate Plus, las investigaciones sobre el uso humano de perfumes de feromonas para aumentar la atracción sexual no han arrojado resultados concretos, por lo que no es posible confirmar la utilidad de estos productos.

En contraste, las investigaciones realizadas sobre animales sí han probado el influjo de las feromonas para el incremento del atractivo sexual, una situación que se debe principalmente al sistema olfativo que tienen los ratones, los principales sujetos de prueba.

En concreto, una investigación hecha en España descubrió que una hembra ratón podía sentirse atraída hacia un ratón macho si era expuesta a material que tuviese las feromonas del ratón macho. Esto ocurría en hembras separadas de machos desde su nacimiento.

Comprender la influencia de las feromonas sobre el ser humano pasa por entender que el ser humano es una criatura visual, procesando mucha de la información que recoge mediante los ojos.

Por otro lado, hay que indicar que mucho de lo que define el atractivo en una persona se corresponde con valores morales y culturales que están presentes en nuestra relación con los otros.

Entre los factores que dictan si una persona nos parece atractiva o no, debemos considerar la voz, la simetría del rostro, la forma de vestir, tono de piel, la estructura corporal y las experiencias que tengamos con ese individuo.

En conclusión, La efectividad de los perfumes con feromonas no está comprobada para humanos, por lo que deberías acercarte a estos productos sin esperar nada concreto, o concebir a los perfumes solamente como un producto de belleza.