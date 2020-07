4 recetas de comida rápida que podemos preparar en su versión vegana

La comida rápida vegana es más saludable para el cuerpo sin sacrificar nada de sabor

Los establecimientos de comida rápida no atraen mucho a los veganos, pero eso no implica que ellos no puedan comer comida rápida a su modo, como veremos con las siguientes recetas para hacer comida rápida vegana.

1. Pita de falafel vegana

Según un artículo del portal CuerpoMente, para hacer esta receta solo necesitamos pan y algunos falafel. El pan se puede cocinar a fuego medio-alto en un sartén, al igual que el falafel, pero éste con una pizca de aceite de oliva para que quede crujiente.

Puede usar hojas de lechuga romana o Batavia para preparar la pita. También puedes agregar algunas rodajas de tomate y añadir pepinillos como encurtido de la pita.

2. Durum de kebab de seitán

Para el durum puedes hacer uso de pan de durum, o de tortillas de trigo grandes que puedes calentar un poco colocándolas sobre un sartén.

El kebab de seitán se hace cortando seitán en láminas muy finas y colocándolo en un sartén a fuego alto con un poco de aceite de oliva. Si no tienes seitán en casa, también puedes hacer uso de tofu, aunque éste es más delicado.

Coloca una buena porción del kebab de seitán en el centro de la tortilla o pan de durum de manera que formes una línea. Así será más fácil de enrollar.

3. Hamburguesa vegana

Para el pan puedes hacer uso del pan redondo de tu gusto, sea integral, con semillas, etcétera. En cuanto a la lechuga, te recomendamos hacer uso de la lechuga Batavia, que tiene más sabor que las que suelen usarse en establecimientos comerciales. La hoja de roble también puede servir.

Puedes cortar una cebolla en aros si quieres agregar cebolla. No importa si es blanca o morada, ambas servirán. El queso vegano no es imprescindible, pero lo puedes incluir si quieres agregar sabor. La mayonesa vegana va bien si quieres incluir salsa.

4. Perro caliente

Un perro caliente preparado como comida rápida vegana es más sencillo y rápido que la hamburguesa, solo necesitaremos el pan y la salchicha vegana que le corresponde. Si quieres hacerla más deliciosa, puedes marcarla al grill o dorarla sobre un sartén.

Puedes agregar una amplia variedad de toppings para incrementar la experiencia, siendo algunos de ellos pico de gallo, lechuga picada, zanahoria rallada, y todo aquello que puedas incluir en una dieta vegana.

Una alimentación vegana no tiene por qué ser insípida y desagradable para ti. Si tienes creatividad y cuentas con los ingredientes necesarios, puedes hacer comida rápida vegana muy deliciosa.