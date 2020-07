Mientras haya vida, hay esperanza: el Barcelona sufrió en serio para vencer al Valladolid, pero sigue soñando con La Liga

Dicen que mientras haya vida hay esperanza y el Barcelona se mantuvo en la pelea por el título, gracias a un solitario gol de Arturo Vidal, ante un Real Valladolid que plantó cara, se mostró atrevido, dominó el partido en momentos y desde luego que mereció más.

El Barça saltó al césped del José Zorrilla con la firme intención de controlar el juego desde el minuto uno, y presionó en todo el campo. No tardó en llegar el gol, en una jugada iniciada por Semedo, que combinó con Messi para que este encontrara a Vidal, quien la enganchó con un buen remate, ajustándolo al palo.

GOAL FOR BARCELONA! 🔵🔴

Arturo Vidal gives the Blaugrana a 1-0 lead with his strike.#RealValladolidBarça LIVE NOW ⬇️

📺 beIN SPORTS

💻📱CONNECT https://t.co/LRYa03w6yI pic.twitter.com/NrmcSb3g0g

— beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) July 11, 2020