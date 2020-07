Pandemia deja menos lugares para huir de la ola de calor

Los angelinos tendrán menos opciones para safarse de las altas temperaturas, que alcanzarán hasta los tres dígitos este fin de semana

Con las altas temperaturas que llegarán este fin de semana a algunas áreas del Sur de California, las personas se preparan física y mentalmente para enfrentar lo que apenas es el comienzo de un caliente verano y la disminución de lugares a dónde ir a refrescarse debido al COVID-19.

Celeste González, quien reside en Northridge —una ciudad en el Valle de San Fernando donde el termómetro alcanzará hoy y mañana domingo los 102 grados— dijo que desde que comenzó la pandemia ha tenido que trabajar desde su hogar.

Esto le ha causado el uso de más electricidad y en los últimos días, el prender su su aire acondicionado de manera constante.

“En el día está prendido el aire y en la noche ya apagamos la luz y abrimos las ventanas”, contó.

No obstante, confiesa que en el edificio donde vive hay alberca por lo que podría ir a nadar un rato “pero, aunque no se han reportado contagios en las piscinas, por ahora a mí me da miedo meterme”.

Dijo que otra de las opciones que conversó con su esposo, fue ir a una de las playas para huir del calor.

“Creo que la playa es mejor que la piscina porque ahí el agua sí fluye”, indicó.

Por su parte Vicente García, dijo que hoy sábado estará trabajando en una bodega de artículos de primera necesidad en la ciudad de Sylmar, donde la temperatura llegará a los 100 grados.

Contó que ya se está preparando mentalmente para el calor que llegará no solo este fin de semana sino que será todo el verano, ya que la bodega donde labora no tiene aire acondicionado.

“A los patrones no les conviene instalarlo porque las cortinas tienen que estar abiertas todo el día [y el aire helado se escapa], así que mejor ponen los ventiladores a todo lo que da”, dijo García. “Primero sí refrescan pero después empiezan a aventar aire bien caliente”.

Además cuenta que quizás este año sea peor porque además de ello, tienen que usar la mascarilla y los guantes, que hacen sudar más.

Agregó que para él la mejor solución es usar ropa ligera y tomar mucho líquido y considera que durante esta temporada de calor es mejor estar en el trabajo que en su casa.

“Mi cuarto se pone muy caliente y no puedo poner aire acondicionado porque me da alergias”, indicó.

“Ni pensar en ir a la playa, como la semana pasada estuvo todo cerrado por el 4 de Julio, seguro que ahora sí va mucha gente y yo prefiero cuidarme”.

Ada Zevallos, quien vive en Panorama City, donde se harán sentir los 101 gados Fahrenheit, dijo que ella prefiere tener el aire acondicionado prendido todo el día y asumir el gasto que puede llegar a ser más alto.

“Va a ser necesario. aquí tratamos de usar el aire acondicionado junto con el ventilador del techo o portátil”.

Agregó que en su casa viven solo adultos entonces no tienen que preocuparse por el exceso de calor en los niños. Lo único importante que recuerda la familia es que deben tomar mucho agua.

Recomendaciones para ahorrar

Robert Villegas, portavoz de la compañía de electricidad Southern California Edison, dijo que hay varias formas para mantenerse fresco sin temor a que su cobro de electricidad aumente demasiado.

Recomienda mantener el termostato a 78 grados en todo momento. Si su hogar no cuenta con sombra o arboles dice que es mejor mantener las ventanas abiertas por la noche —si es un lugar seguro— para dejar entrar la brisa y las mantenga abiertas hasta mediodía.

“Después cierre todas las persianas y ventanas para bloquear su luz solar directa y evitar que la casa se convierta en un horno solar”, expresó.

También recomendó que los aparatos electrónicos grandes como la lavadora, secadora y lava trastes se utilicen de noche, que no cocine por largo tiempo durante el día y minimice el uso del horno ya que el aire caliente hace trabajar más arduamente al aire acondicionado.

Agregó que Southern California Edison sigue comprometida en mantener a sus clientes seguros durante la pandemia del coronavirus y dijo que no están cobrando extra por pagos atrasados, ni están desconectando la electricidad y que habrá un plan de protección para que sus clientes hagan sus pagos atrasados hasta abril de 2021.

Indicó que si alguien le llama pidiendo dinero por algún cobro atrasado cuelgue y llame de inmediato a su compañía ya que hay estafadores tratando de aprovecharse del momento.

Por último recomendó a las personas a que busquen opciones ya que probablemente pueden calificar para algún programa de bajos ingresos para bajar hasta en un 30% el cobro de su recibo. O pudieran calificar para un programa de asistencia de una sola vez de $200 para pagar algún cobro atrasado.

Centros de enfriamiento disponibles

Este fin de semana tanto el condado como la ciudad de Los Ángeles mantendrán abiertos centros de enfriamiento con las medidas requeridas el distanciamiento físico y otros criterios de seguridad.

Los centros de enfriamiento del condado estarán abiertos desde el mediodía hasta las 6 de la tarde el sábado y domingo. Las localidades son:

– Biblioteca Claremont, 208 N. Harvard Ave. Claremont 91711

– Biblioteca Stevenson Ranch, 25950 The Old Road, Stevenson Ranch 91381

– Biblioteca de Quartz Hill, 5040 W. Avenue M-2, Quartz Hill 93536

La ciudad de Los Ángeles abrirá sus centros de enfriamiento desde el mediodía hasta las 7 de la noche el sábado y domingo. Las localidades son:

– Canoga Senior Center, 7326 Jordan Ave. Canoga Park 91303

Tel: (818) 340-2633;

– Sherman Oaks East Valley Adult Center, 5056 Van Nuys Blvd. Sherman Oaks 91403

Tel: (818)386-9674;

– Slauson Multipurpose Center, 5306 S. Compton Ave. Los Ángeles 90011

Tel: (323) 233-1174.

Autoridades del condado de Los Ángeles aseguraron que se pudieran agregar locaciones o extender el horario dependiendo en las condiciones del clima. Puede encontrar una lista actualizada de los sitios marcando al 211 o en ready.lacounty.gov/heat

Los funcionarios de la ciudad alientan a las personas a llamar con anticipación para ver si hay espacio disponible. Se puede encontrar más información sobre los centros de enfriamiento de la ciudad en emergency.lacity.org/heat.