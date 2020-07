Ola de calor azotará al sur de California este fin de semana

El verano ya está en California y aunque este año sea distinta la forma de disfrutarlo debido a la pandemia del coronavirus, el calor es el mismo que todos los años.

Este viernes la oficina de Los Ángeles del Servicio Nacional del Clima (NWS) informó de una ola de calor que azotara la región del sur de California durante este fin de semana con temperaturas que superaran los 100º F en algunas áreas.

Heat wave underway through the weekend. Hottest temps expected in most areas Sat-Sun. Here are the projected max temps for Sunday, with highs 100-105° for the valleys and 105-110° for the Antelope Valley. Stay cool and hydrated. #LAheat #LAWeather #cawx pic.twitter.com/9LLJGsbWXD

— NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) July 10, 2020