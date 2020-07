Por las buenas: Multas de $750,000 dólares y hasta la cárcel a quien rompa concentración con los Blue Jays de Toronto

Los Blue Jays de Toronto han comunicado a los jugadores de este equipo de las Ligas Mayores que quienes salgan sin permiso del hotel de concentración donde se encuentran podrán enfrentar fuertes multas y hasta ir a la cárcel.

La mayoría de los jugadores de los Blue Jays llegaron a principios de esta semana para el entrenamiento de primavera en Toronto, donde residirán en un hotel conectado al Rogers Center, casa del equipo.

Según la cadena de televisión TSN, el equipo ha informado a sus jugadores que podrían enfrentar una multa de $750,000 dólares, así como un posible tiempo en la cárcel, si son descubiertos en otro lugar que no sea el estadio o el hotel.

Here is what’s going to keep #BlueJays players in their stadium/hotel bubble this summer:

Per multiple sources, players have been told penalty if seen outside ballpark is $750,000 fine and potential jail time.

— Scott Mitchell (@ScottyMitchTSN) July 10, 2020