Rompe con la polémica: Chicharito pide que no lo comparen con Carlos Vela

Javier Hernández no quiere que juzguen al delantero de LAFC por no acudir al "MLS is Back"

El delantero del Galaxy de Los Ángeles, Javier ‘Chicharito’ Hernández, habló sobre la decisión de su compatriota Carlos Vela, la estrella de Los Angeles FC, quien no está jugando el torneo “MLS is Back” debido a que su esposa se encuentra embarazada de su segundo hijo.

El jugador está en la misma situación, ya que Sarah Kohan también espera a su segundo bebé, sin embargo, ‘Chicharito’ eligió jugar la competición que se desarrolla en Orlando, Florida, aunque pidió que no comparen sus casos.

“No quiero que se haga una comparación, ni mucho menos. Tengo una relación con Carlos de muchos años, estuvimos en contacto. No quiero que se me vea como alguien que tomó una buena decisión y Carlos no. Ninguna es mejor ni peor que otra. Estoy feliz por él que haya tomado la mejor decisión por él y su familia“, apuntó Hernández.

‘Chicharito’ comentó que su familia estuvo de acuerdo en que participara en el torneo.

“Fue una decisión difícil, pero nosotros contamos con la ayuda de mi cuñada que viajó de Nueva York. Es complicado, pero yo quería venir y tratar de ganar este torneo. Lo discutimos en casa y fue nuestra decisión“, indicó.

Respecto al “Clásico del Tráfico”, Hernández aseveró que le hubiera gustado enfrentar a su compañero en la Selección Mexicana, pero tendrá que esperar.

“Es el mejor jugador en la liga hubiera sido especial jugar el “Tráfico” con los dos, pero fue una decisión sabia para él y su familia”, declaró.

Javier Hernández aseguró que está convencido de estar en la burbuja de Orlando y espera responder a las expectativas que se han hecho en torno a él en el Galaxy.

“No estuviera aquí si no me sintiera seguro. No hubiera tomado ningún riesgo si no me sintiera seguro aquí. Los protocolos son los mejores posibles. La vida no es perfecta pero reitero, si no me sintiera seguro, no estaría”, agregó.

LA Galaxy debutará en el torneo el próximo lunes enfrentando a los Timbers de Portland donde ‘Chicharito’ buscará anotar su primer gol en la MLS.