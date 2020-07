Expertos afirman que lo mejor es romper con la pareja si se dan estos hechos

Muchos hombres se niegan a mantener relaciones sexuales durante el período menstrual

Un experto en sexo ha revelado la única señal de alerta en una relación que nunca debes ignorar.

Según informa The Mirror, Nadia Bokody afirma que si la pareja se niega a tener relaciones sexuales cuando la esposa tiene el período, debería considerar romper la relación.

La sexóloga mantiene que jamás se debe presionar a la pareja para hacer algo con lo que se sientan incómodos en el dormitorio, pero si eso incluye el sexo menstrual, hay que considerar no tener una relación con esas personas a las que le repugna el proceso natural de la menstruación, según Bokody.

Según la psicóloga y sexóloga, ha tenido varias pacientes que confesaron que sus parejas no querían tocarlas cuando estaban con el período.

“No, a mí sí me gusta. Sin embargo, mi novio dice que a él no. Dice que es un desvío”, confesó una mujer.

No es el único caso. Aparentemente, la frase: “Mi novio no me toca en mi período” ha sido buscada en internet más de 11.8 millones de veces.

Además, según un estudio publicado en la revista Feminism and Psychology, muchas mujeres experimentaron juicio o vergüenza en su período por parte de un compañero sexual masculino, informa News.com.au.

“En realidad, la menstruación es uno de los procesos más increíbles del cuerpo femenino.

Cualquier persona que no vea la hipocresía al disfrutar del cuerpo de su pareja y luego se niegue a tener relaciones sexuales durante el período por asco hacia los fluidos corporales, no vale la pena perder el tiempo”.

Tener relaciones sexuales durante la menstruación aporta muchos beneficios para la salud”, explicó la experta.

No solo ayuda con los dolores y calambres, sino que también ayuda a acortar la duración total del ciclo del período y puede aumentar el deseo sexual de una mujer.