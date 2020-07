La “amistad” de Trump con AMLO no detiene el muro y el presidente promete 720 kilómetros más

Apenas un día después de que se reunió con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, el presidente Donald Trump presumió las bondades del muro fronterizo al afirmar –sin pruebas– que ayudó a detener más contagios de coronavirus, a pesar de que Estados Unidos tiene 10 veces más casos que México.

Ahora el mandatario afirmó que a finales de este año se habrán completado 720 kilómetros adicionales de la valla de acero de nueve metros de altura.

“Ahora hemos construido 240 millas de nuevo muro fronterizo en nuestra frontera sur”, presumió el mandatario este domingo. “Tendremos más de 450 millas construidas para fin de año”.

El republicano volvió a atacar a los demócratas al afirmar que quieren “fronteras abiertas”.

“¡Los demócratas radicales de izquierda quieren que entren fronteras abiertas para cualquiera, incluidos muchos criminales!”, expresó.

We have now built 240 Miles of new Border Wall on our Southern Border. We will have over 450 Miles built by the end of the year. Have established some of the best Border Numbers ever. The Radical Left Democrats want Open Borders for anyone, including many criminals, to come in!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 12, 2020