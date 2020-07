A la congeladora: ESPN suspende sin goce de sueldo a comentarista por escribirle F*** You a un senador

La cadena televisiva ESPN suspendió indefinidamente sin goce de sueldo a su comentarista Adrian Wojnarowski como medida disciplinaria, luego de darse a conocer que el comunicador especialista en baloncesto insultara vía correo electrónico al senador republicano por Missouri Josh Hawley, de acuerdo a información proporcionada por el periodista Andrew Marchand del New York Post.

Hawley escribió una carta al comisionado de la NBA, Adam Silver, criticando la relación de la liga con China y los señalamientos hacia el el ‘Gigante Asiático’ respecto a las denuncias por violaciones a los derechos humanos, a lo que Wojnarowski le escribió “F*** You”.

NEWS STORY: ESPN suspends Woj without pay for “F—k off” email to senator, according to sources.https://t.co/h6g9MjrB6O

— Andrew Marchand (@AndrewMarchand) July 12, 2020