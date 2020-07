Así fue la muerte de Kemal en el triste final de ‘Amor Eterno’ de Univision

Un trágico final dejó a todos los seguidores sorprendidos

El gran final de “Amor Eterno” tiene al público de Univision llorando de la tristeza. Como pocas telenovelas lo han hecho, este melodrama se atrevió a matar a su protagonista en el último capítulo de la historia.

Kemal, interpretado por el actor Burak Özçivit, murió trágicamente en el final de esta historia. Fue tan inmenso el amor de Kemal hacia Nihan y la hija de ambos que sacrificó su vida para que ellas pudieran vivir feliz para siempre.

Fue Kemal que detonó los explosivos para así matar a Emir y que dejara a Nihan vivir en paz. Para lograrlo, Kemal tuvo que morir también.

Aquí esta la escena en donde sucede lo sorpresivo.

Los fans no estuvieron muy contentos en como terminó la historia y muchos piensan que la telenovela tuvo que terminar cuando Kemal y Nihan se casaron.

“La mejor serie con el peor final, no lo voy a superar”, escribió una fan.

#AmorEternoUS the best series!! With the worst ending 😭 no lo voy a superar 💔 — J 🌼 (@Janet_vs22) July 14, 2020

“Que ridículez, que porqueria de final”, otro seguidor furioso comentó.

Que ridiculed que por quería de final — hannycr (@hannycr) July 14, 2020

“No, no, no, me escucharé como tonta pero me rehuso al final, pensé que iba a terminar y vivieron felices para siempre, no es justo”, otra seguidora agregó.