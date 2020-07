Horóscopo de El Niño Prodigio 13 de julio de 2020

El Niño Prodigio nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco

03/21 – 04/19

Esta semana te ocuparás de ti y seguirás adelante por tu fortaleza física no te va a abandonar. Durante estos días tendrás que darle a tu cuerpo mucha agua y hacer ejercicios de respiración que te ayudarán a relajarte.

04/20 – 05/20

Las tormentas que te tenían triste se irán disipando y ahora podrás disfrutar de esos momentos a los que ya no le encontrabas sentido. También estarás más abierto a compartir tu vida con esa persona que quiere darte amor verdadero.

05/21 – 06/20

Hoy sentirás el deseo de hablar con tu familia y dejar salir tus penas. Tendrás que decir lo que no te gusta que te hagan, especialmente si ha sido injusto y confiar en que los demás entenderán que eso no te hace bien. Sé sincero.

6/21 – 7/20

Tendrás que adaptarte a una situación inesperada y aceptar los cambios con la mejor sonrisa porque en lo nuevo estará tu buena estrella. Si estás solo, ahora llegó el momento de acabar con esa soledad. Alguien llegará a acompañarte.

07/21 – 08/21

Esta semana tu energía tendrá el grado óptimo que necesita para que puedas cumplir con todas las tareas que tienes pendientes. Además, si eres positivo, el dinero fluirá hacia ti como agua. Economiza lo más que puedas e invierte sabiamente.

08/22 – 09/22

Ahora expresarás tu opinión y lo harás con diplomacia, y sin ofender a los demás, porque sabes que no todos pensamos igual en una misma situación. También saldrás a relacionarte para cambiar de ambiente. El contacto con la naturaleza te vendrá bien.

09/23 – 10/22

En los próximos días tendrás que mantener la calma. No vayas tan de prisa y saca el pie del acelerador. Recuerda que las cosas no salen bien cuando vas a la ligera. Evita la compañía de personas conflictivas que te afligen y no te dejan respirar.

10/23 – 11/22

Esta semana brillará tu personalidad porque eres una persona capaz de resaltar tus cualidades y virtudes. No faltarán algunos inconvenientes que se presentarán, pero tendrás la inteligencia y la experiencia para vencerlo todo.

11/23 – 12/20

La sociabilidad será la clave para el éxito en tu vida diaria. Sé buen compañero y entonces los demás te ayudarán sin reparos. Sin embargo, la envidia de otros se volverá intensa, así que cuídate. Aléjate de aquellos que no te quieren ver bien.

12/21 – 01/19

Para esta semana tendrás muchos planes en mente, pero para realizarlos debes organizarte y llevarlos a cabo como tú deseas. Ten presente que los detalles son muy importantes. Tú hallarás la forma de lograr todo lo que te propongas.

01/20 – 02/18

Hoy te dedicarás a pensar en cómo hacer funcionar tu proyecto y movilizar tus planes. Desarrollarás las capacidades necesarias para el éxito y verás cómo atraes el dinero que tanta falta te hace. Serás hábil para asegurar tu futuro.

02/19 – 03/20

Sentirás el deseo de dejar fluir todas las cosas en tu vida y darle el control de todo a Dios y al destino. Terminas una relación que desde el principio ha sido conflictiva, confiando en que lo mejor será ver hacia adelante.

