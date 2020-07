JJ Macías aclara su futuro con Chivas tras las supuestas ofertas de Europa

El delantero está pensando en crecer como futbolista y no en el dinero

El delantero mexicano, José Juan Macías, tiene claros sus objetivos para su carrera, su deseo principal es ir al fútbol de Europa, sin embargo, eso no lo desconcentra de vivir su presente en las Chivas de Guadalajara, el equipo en el que se ha formado como jugador.

En las últimas semanas se ha hablado del interés de equipos como el Borussia Dortmund de Alemania y de que incluso rechazó una oferta del Krasnodar de Rusia, los rumores sobre su adiós se incrementaron el fin de semana cuando el equipo anunció que Macías daría información importante en el marco de la presentación del calendario del torneo Guard1anes 2020, por lo que la prensa y la afición apuntaron a que se despediría de los tapatíos.

Los pronósticos no fueron válidos, pues el futbolista declaró que hasta el momento no hay ninguna oferta formal y está enfocado con el Rebaño.

“Estoy aquí y hay que disfrutarlo. Mi presente es Chivas y hasta que no pase algo diferente lo seguirá siendo. Lo dejo en manos de Dios, soy creyente. Estoy viviendo el momento, yo no me encargo de eso, solo quiero mejorar. No me desconcentra en lo absoluto, soy muy profesional, ni siquiera me pasa por la mente, ni hace que baje mi intensidad en los entrenamientos”, aseguró el atacante.

Asimismo, Macías apuntó que está esperando una oportunidad que lo llene en todos los aspectos, por lo que no tiene preferencia por equipos o países, además de que lo económico no es algo que le preocupe.

“No tengo una liga ideal, lo ideal es el proyecto en el que lo deportivo esté en lo principal, que me haga crecer como futbolista, que eso le serviría a la Selección Mexicana. Estoy para cosas deportivas, no para pensar en dinero. Soy muy joven y lo que quiero es crecer en lo deportivo y en lo futbolístico. Tengo mucho por crecer, lo económico no es importante, obvio eso me da de comer, es un factor pero no el principal”, declaró.

Por el momento, José Juan Macías solo piensa en hacer un buen torneo con Chivas para poder conseguir el título de liga.

“Mi meta es ayudar a mi equipo, tratar de marcar los más goles posibles, partirme el alma en la cancha, disfrutar que estoy en el equipo de mis amores. Es un sueño que estoy viviendo y que trabajé para ello. En lo colectivo queremos quedar campeones de este torneo”, aseguró.

El joven futbolista ha tenido un buen regreso a las canchas tras el regreso del fútbol en la Copa por México, torneo en el que lleva tres anotaciones en cuatro partidos, ahora buscará acceder a la final con Chivas, pero antes deberán enfrentar al América.

