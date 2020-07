¿Por qué soñar con un eclipse no es bueno?

Uno de los sueños portadores de malas noticias es en el que están involucrados los eclipses

Así como existen sueños que auguran fortuna hay otros que predicen todo lo contrario, uno de ellos es en el que están involucrados los eclipses. En la antigüedad, estos fenómenos astronómicos ocasionaban temor debido al desconocimiento de su naturaleza, sin embargo, hoy se sabe que suceden cuando un astro (el sol o la luna) desaparece o se oculta por la interposición de otro y su efecto es de corta duración.

Los más espectaculares son los eclipses de sol, es decir, cuando la luna oculta al sol de la Tierra, pero una cosa es apreciarlos en todo su esplendor en la vida real y otra muy diferente verlos en nuestros sueños.

¿Qué significa soñar con eclipses?

En términos generales podría interpretarse como un periodo negativo de corto tiempo que suele causar grandes estragos en tu vida o situaciones que alteran el equilibrio emocional y físico de tu entorno provocadas, por ejemplo, tras el descubrimiento de acciones difíciles de perdonar o enfermedades de un ser querido, según se explica en el portal Significado de los Sueños.

Sin embargo, no es la interpretación más pesimista. Soñar con un eclipse total de sol es el peor de los augurios ya que indica que ocurrirá un evento determinante en tu vida que usualmente es definido como la muerte de un ser querido. Si el eclipse fue de luna la muerte estaría relacionada con un ser de carácter femenino, aunque también se relaciona con un desequilibrio en nuestras emociones.

Los eclipses solares en los sueños reflejan la pérdida del horizonte y la entrada en un periodo de oscuridad o desorientación.

Si el evento astronómico ocurrió de manera parcial está relacionado con la pareja y con nosotros mismos. Cuando la luna está oculta parcialmente significa que habrá problemas en el amor; no necesariamente una infidelidad, podría ser una promesa no cumplida o la divulgación de un secreto que se prometió guardar. Si el sol fue el que estuvo oculto parcialmente quiere decir que podríamos ser víctimas de un colapso emocional, una crisis nerviosa o padecer desórdenes alimenticios.

Otra interpretación sobre este tipo de sueño es que podríamos sentirnos eclipsados o infravalorados en algún aspecto, lo que genera dudas, desconfianza y falta de optimismo para conseguir nuestras metas.

A pesar del panorama negativo que pintan los eclipses en los sueños, tienen un simbolismo más positivo. Por ejemplo, podría significar que, tras un periodo de estancamiento, penumbra, oscuridad o mala racha, los asuntos se recuperarán y funcionarán mejor que antes. También es señal de renovación, cambio y que una nueva luz ha llegado o llegará a nuestras vidas.

Recuerda que la interpretación es la que tú quieras dar y depende en gran medida de la situación por la que atraviese tu vida al momento de presentar el sueño.

