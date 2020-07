Un bombero retirado de Miami muere en un incendio en su casa

Un incendio cobró la vida de al menos una persona el domingo en Cooper City (Florida) y el hombre que murió en el incendio es un bombero retirado de la ciudad de Miami, según confirmó el Broward Sheriff Fire Rescue.

Todavía no han revelado la identidad del hombre.

Justo después de la 1pm, los miembros del Cuerpo de Bomberos del Sheriff de Broward respondieron al incendio de una casa unifamiliar en 9420 SW 53rd St, donde salía humo de la casa.

Un portavoz de BSO Fire Rescue dijo que casi 30 bomberos trabajaron en el incendio, que se encontraba principalmente en la sala de estar. Tardó unos 20 minutos en extinguir completamente el fuego.

#BSFR is currently operating on the scene of a residential structure fire located at 9420 SW 53RD ST. @CooperCityGOV Fire is under control, 1 fatality reported. pic.twitter.com/eHkZ2kz9cZ

