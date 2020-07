VIDEO: Meyers Leonard de Miami Heat se toma una cerveza en tres segundos

A dos semanas del reinicio de la NBA, los equipos ya se encuentran concentrados en la llamada ‘burbuja’ de Orlando. Sin embargo, el aislamiento no es motivo para que los jugadores dejen de divertirse y eso lo dejó muy en claro Meyers Leonard, quien aprovecha su estancia para beberse un bote de cerveza en tres segundos.

Este domingo, el basquetbolista de Miami Heat subió un video a sus redes sociales en el que presume su habilidad para cumplir un challenge que nació dentro de la burbuja y consiste en tomarse una cerveza en el menor tiempo posible.

👑 King of the Bubble. Accepting all challengers 👑 @NBABubbleLife @CoorsLight pic.twitter.com/S0GtHmlAK3

— Meyers Leonard (@MeyersLeonard) July 12, 2020