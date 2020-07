VIDEO: Trump obliga a su ayudante a viajar como “mosca” en su vehículo de golf

El presidente Donald Trump vuelve a ser centro de críticas, luego de que un video revelara que obliga a su “caddie” a viajar colgado en la parte trasera del vehículo de golf.

“Breve video de la excursión de golf del presidente. El club es el único lugar donde él mismo puede conducir. El Servicio Secreto está ubicado cerca. El caddie aguantando detrás”, escribió la periodista Kelly O’Donnell, quien compartió la imágenes.

Brief video clip from the president’s golf outing. The course is the only place he gets to drive himself. Secret Service positioned nearby. The caddie holding on in back. pic.twitter.com/CbX31MPYD5

