6 especias mágicas para curarte desde adentro

Milenarias, aromáticas, llenas de sabores y colores, las especias son un valioso ingrediente en la cocina. Gran parte de su magia radica en su poder terapéutico, que las vuelve un extraordinario remedio natural con grandes bondades curativas

Las especias son popularmente conocidas por sus extraordinarios usos culinarios son un aliado infalible que llena de personalidad, aromas y sabor numeroso platillos de la gastronomía mundial. Lo cierto es que muchas de las especias que utilizamos hoy en día para condimentar la comida, desde tiempos milenarios eran utilizadas y muy valoradas por las antiguas civilizaciones debido a sus grandiosos beneficios medicinales. Es por ello que hoy en día forman parte importante de numerosos remedios que son parte importante de tendencias de medicina natural, fitoterapia y herbolaria.

Sus usos son tan efectivos que en los últimos años se han vuelto muy populares como un gran aliado para tratar dolencias y padecimientos. Con base en esto reconocidas instituciones en todo el mundo han realizado trabajos de investigación y estudios, con el objetivo de analizar y comprobar los beneficios que este tipo de ingredientes aportan a la salud.

Entre las referencias más confiables se cuenta con un artículo publicado por la revista Critical Reviews in Food Science and Nutrition, en el cual se habla sobre la composición de las especias y señala que se distinguen por su contenido en compuestos químicos como fenilpropanoides, terpenos, flavonoides y antocianinas, que son las sustancias responsables de su potencial terapéutico. Complementario a esto su lista de bondades continúa y se les asocia con extraordinarias propiedades antioxidantes, analgésicas, antiinflamatorias y antimicrobianas, más a su favor para confirmar sus cualidades curativas.

Aunque siempre será prioritaria la adecuada supervisión médica lo cierto es que el constante consumo de medicamentos como es el caso de analgésicos y antibióticos, es un hábito que se relaciona con efectos secundarios. En algunos casos sus consecuencias pueden ser graves al grado de causar daños renales, hepáticos e inclusive aumentar el riesgo de padecer accidentes cerebrovasculares.

Existen ciertas dolencias cotidianas y menores que se pueden resolver eficazmente con el uso de remedios naturales. No en vano el uso de plantas y hierbas medicinales es una de las técnicas de medicina más antiguas, sin lugar a dudas una invitación para volver a nuestras raíces y aprender a utilizar la magia de las especias a nuestro favor.

1. Clavos de olor

Los clavos de olor son una de las especias más utilizadas en la cocina, sin embargo muchos se quedan cortos cuando se trata de hablar sobre sus beneficios medicinales. Resulta que los clavos de olor son una extraordinaria fuente de manganeso, también son un poderoso antiinflamatorio y antibacteriano. En concreto el aceite de clavo es rico en una sustancia llamada eugenol que se caracteriza por sus beneficios para combatir infecciones y suprimir el dolor. También se relaciona con grandes propiedades antifúngicas que ayudan a combatir condiciones en dentales e infecciones en las encías, a la vez gracias a sus compuestos esenciales se asocia con beneficios para estimular la inmunidad y combatir afecciones digestivas y respiratorias.

2. Cúrcuma

La raíz de cúrcuma es una de las especias más poderosas que existen y es por ello que últimamente está en boca de todos. Su potencial terapéutico se debe en gran parte a sus beneficios para combatir la inflamación y el dolor, los cuales están avalados por la ciencia. Según un estudio publicado en Phytotherapy Research, las personas con artritis que consumieron 500 mg de curcumina mostraron una significativa reducción del dolor. Es por ello que sus efectos se han llegado a comparar con el ibuprofeno, también la curcumina juega un papel clave en la lucha contra las enfermedades autoinmunes y retrasa el envejecimiento de las células.

3. Canela

La canela no sólo ofrece una dulzura distintiva y un cálido sabor que la hacen inconfundible. Si verdadera magia reside en los compuestos aromáticos que se alojan en la corteza del árbol canelo, del cuál se obtiene está maravillosa especia. Diversos estudios han comprobado los extraordinarios niveles de antioxidantes que contiene la canela, los cuales son un gran aliado para proteger al organismo contra el daño de los radicales libres y previenen el envejecimiento prematuro. Una de sus grandes bondades se relaciona con su poder para aumentar la sensibilidad a la insulina y regular los niveles de glucosa en sangre. También se destaca por su contenido en una sustancia llamada cinamaldehído, que de hecho es su componente principal y se relaciona con fuertes propiedades antibacterianas y antifúngicas. Lo mejor de todo es su inmensa versatilidad en la cocina, se usa como un gran complemento en infusiones, bebidas, fruta, avena, pudines, panadería, postres, licuados y guisados.

4. Pimienta de cayena

Dentro de la gama de remedios naturales con especias para bajar de peso y eliminar toxinas, la pimienta de cayena es uno de los ingredientes más valorados. Aunque también se relaciona con grandes beneficios medicinales que en concreto se deben a su contenido en capsaicina, el compuesto activo que se encuentra en los chiles y que se destaca por sus grandiosos efectos analgésicos y antiinflamatorios. También según un estudio liberado por la revista Molecules, la capsaicina resulta un gran complemento natural para aliviar el dolor crónico y combatir diversas enfermedades degenerativas.

5. Jengibre

¿Quién no ama el jengibre? Es probablemente una de las especias más maravillosas que existen, está perfumada y única raíz asiática se caracteriza por sus inigualables beneficios medicinales. Su poder terapéutico se debe en gran parte a su contenido en un compuesto activo llamado gingerol, al que se le confieren sus magníficas cualidades antioxidantes, analgésicas y antiinflamatorias. Entre sus grandes cualidades comprobadas por la ciencia se destaca como un gran aliado para reducir el dolor crónico subjetivo, sin los efectos con los que se relaciona el consumo de medicamentos antiinflamatorios no esteroides. También es conocido como uno de los más poderosos remedios digestivos, en concreto se relaciona con sus propiedades antieméticas es por ello una gran alternativa natural y accesible para combatir naúseas, vómito y a la vez es un gran aliado contra las digestiones pesadas. Por si fuera poco la infusión y reducción de jengibre con limón es un grandioso remedio contra las afecciones en vías respiratorias.

6. Cardamomo

El cardamomo no sólo aporta un perfumado y exquisito sabor a los alimentos, es sumamente valorado por sus cualidades medicinales. Entre las principales se distingue como un gran complemento para prevenir y combatir las infecciones en el tracto urinario. Es rico en manganeso y otros nutrientes que le confieren grandes beneficios para mejorar la circulación sanguínea y por ende es un buen aliado de la salud cardíaca. Tiene grandes propiedades para combatir todo tipo de condiciones digestivas, beberlo en infusión es un gran remedio natural contra la distensión abdominal, cólicos, digestiones pesadas y exceso de flatulencias. También es considerado un buen aliado para desintoxicar el organismo, ya que estimula la eliminación de líquidos retenidos y toxinas.