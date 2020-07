América corre a futbolista y sin ningún apoyo consigue equipo en Europa

Estefanía Fuentes jugará con el Sassuolo de Italia

La futbolista mexicana Estefanía Fuentes comenzará su aventura en Europa al firmar contrato con el Sassuolo de Italia, luego de su paso por el América Femenil.

Lo que parecía un logro del cuadro americanista, la propia jugadora se encargó de desmentirlo, ya que en entrevista con Medio Tiempo reveló que las Águilas la dieron de baja para el próximo torneo y ni siquiera le avisaron.

“A mí no me dijeron nada y yo seguía haciendo todo normal, un día ya para regresar nos mandaron los horarios para llegar a la Ciudad de México y yo tenía dudas en una parte y le hablé a la persona de administración del club y cuando lo hice me dijo ‘ay Fanny, es que tengo que hablar contigo’, me habló por videollamada y me dijo que no entraba en planes con el equipo. Si yo no hubiera llamado hubiera llegado a la Ciudad de México creyendo que seguía con el equipo“, indicó.

Estefanía se dio a la tarea de encontrar un nuevo club y sola logró contactar a unos agentes que la llevaron al Sassuolo, equipo que no dudó en contratarla.

“Yo estudié comunicación y medios digitales, hice mi perfil de atleta, con fotos y todo mi currículum, pedí los videos en el club y me puse a editar todos mis partidos, se los mandé a estos agentes y eso es lo que ellos utilizaron para hacérselos llegar a otros equipos“, apuntó.

Asimismo, Fuentes declaró para W Deportes que se marcha molesta con el técnico de América Femenil, Leonardo Cuéllar, por no hablarle frontal y comunicarle que estaba fuera, ya que además, se justificó diciendo que fue decisión del club.

“Yo conozco a Leonardo Cuéllar desde Selección Nacional hace 10 años, estuvo conmigo 3 años en el América, siempre fui respetuosa, siempre lo apoyé , para que ni siquiera me marcara y me dijera por qué era mi salida. Un poco de respeto, sé que somos jugadoras y activos del club pero también somos seres humanos. La decisión no me molesta sino la forma en la que sucedió”, indicó la futbolista, que además agregó que no teme represalias por sus declaraciones.