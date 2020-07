Departamento de Justicia de California remueve la información incluida por LAPD en base de datos CalGang

Este martes el Departamento de Justicia de California (DOJ) eliminó el acceso a la información creada por el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) dentro de la base de datos CalGang, tras las acusaciones de irregularidades en la inclusión de personas inocentes en la lista.

“El Fiscal de California, Xavier Becerra, anunció hoy que el Departamento de Justicia de California le quitó el acceso a los datos creados por LAPD en ‘CalGang’” afirma un comunicado del DOJ.

The Legislature tasked DOJ with oversight of the CalGang database and with the development of mechanisms to ensure the system’s integrity.

That’s why we’re formally revoking access to the records generated by LAPD. https://t.co/xCWcAWMCZC

— Xavier Becerra (@AGBecerra) July 14, 2020